Александр Деревень: «Спартаку» будет обидно упустить победу в регулярном чемпионате, но трагедии нет"

13 апреля в Волгограде местный «Каустик» принимал московский "Спартак" . Матч закончился ничьей. Красно-белым для победы в регулярном чемпионате необходимо было победить в двух оставшихся матчах, а волгоградцы боролись за выход в плей-офф. Первый тайм закончился со счетом 20:15 в пользу «Каустика».

В перерыве главному тренеру москвичей Василию Филиппову удалось изменить игру своей команды. В итоге москвичи ушли от поражения и завершили матч вничью 34:34.

"Спартак" догнал в турнирной таблице «Чеховских медведей»: у команд по 36 очков, но чеховцы стоят выше по разнице мячей. Кто станет победителем регулярного чемпионата, решится в последний игровой день, 16 апреля. «Спартак» в Астрахани сыграет с «Динамо», а «Чеховские медведи» в Уфе с «УГНТУ-ВНЗМ».