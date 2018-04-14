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Александр Деревень: «Спартаку» будет обидно упустить победу в регулярном чемпионате, но трагедии нет"
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Александр Деревень: «Спартаку» будет обидно упустить победу в регулярном чемпионате, но трагедии нет" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
13 апреля в Волгограде местный «Каустик» принимал московский "Спартак". Матч закончился ничьей. Красно-белым для победы в регулярном чемпионате необходимо было победить в двух оставшихся матчах, а волгоградцы боролись за выход в плей-офф. Первый тайм закончился со счетом 20:15 в пользу «Каустика».
В перерыве главному тренеру москвичей Василию Филиппову удалось изменить игру своей команды. В итоге москвичи ушли от поражения и завершили матч вничью 34:34.
"Спартак" догнал в турнирной таблице «Чеховских медведей»: у команд по 36 очков, но чеховцы стоят выше по разнице мячей. Кто станет победителем регулярного чемпионата, решится в последний игровой день, 16 апреля. «Спартак» в Астрахани сыграет с «Динамо», а «Чеховские медведи» в Уфе с «УГНТУ-ВНЗМ».
"В первом тайме вратари нас не выручали, когда же во второй половине они стали отбивать мячи, ситуация изменилась, полевые игроки получили заряд адреналина и, забыв об усталости, побежали вперед, — сказал после игры игрок ГК «Спартак» Александр Деревень. — К сожалению, в концовке матча мы не смогли удержать добытого преимущества. Конечно же, упустить победу в регулярном чемпионате будет обидно, но делать из этого трагедию не стоит. Если мы ходим стать первыми, не важно, с кем и где придется играть в плей-офф". (Антон ХАЛИЗОВ)
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