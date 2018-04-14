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«Ростов-Дон» вышел в гандбольный «Финал четырех» Лиги чемпионов
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«Ростов-Дон» вышел в гандбольный «Финал четырех» Лиги чемпионов 

Газета.Ru 6 часов назад
Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» дома обыграл венгерский «Ференцварош» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в «Финал четырех» турнира. Встреча завершилась со счетом 32:22, сообщает ТАСС.
Самым результативным игроком в составе победителей стала Анна Вяхирева, забившая семь мячей. В составе гостей лучшей стала Мария Йованович, с пятью голами.
Первая игра, прошедшая в Венгрии, завершилась со счетом 31:29 в пользу команды из Ростова-на-Дону. Таким образом, по сумме двух матчей в следующий раунд вышел «Ростов-Дон».
"Финал четырех" Лиги чемпионов в нынешнем сезоне пройдет 12-13 мая в Будапеште. Действующим победителем турнира является венгерский «Дьер».
Гандбол. Лига чемпионов. Четвертьфинал. Ответный матч "Ростов-Дон" (Россия) — «Ференцварош» (Венгрия) — 32:22
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