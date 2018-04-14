Сборная Португалии выиграла юношеский чемпионат Европы по регби

Молодёжная сборная Португалии стала чемпионом Европы по регби (игроки в возрасте до 20 лет). В финале португальцы разгромили испанцев со счётом 25:3.

Третье место на турнире заняли россияне. В матче за третье место российская сборная разгромила сборную Нидерландов со счётом 38:7. Ранее в полуфинале россияне уступили испанцам.

Турнир проходил в Коимбре (Португалия).

Чемпионат Европы (U20) Коимбра, Португалия

Финал

Португалия — Испания — 25:3 Матч за третье место

Россия — Нидерланды — 38:7 Результативные действия сборной России: попытки — Потиханов, Р. Скачко, Умаров, Никитин, Пастернак; реализации — Н. Скачко (2); штрафные — Н. Скачко (3)