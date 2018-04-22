«Ростов-Дон» и «Лада» сыграют в финале чемпионата России по гандболу

В женской гандбольной Суперлиге состоялись вторые матчи полуфинальных серий. Как и в первых матчах победы праздновали «Ростов-Дон» и «Лада», которые и вышли в финал.

«Ростов-Дон» в гостях победил «Астраханочку» со счётом 30:28. «Лада» обыграла «Кубань» — 33:28.

Первый финальный матч чемпионата России пройдёт в Ростове-на-Дону 27 апреля.

Гандбол. Чемпионат России. Женщины. Суперлига. Полуфинал. Вторые матчи

«Астраханочка» (Астрахань) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — 28:30 (13:14).

Счёт в серии — 0-2.

«Лада» (Тольятти) — «Кубань» (Краснодар) — 33:28 (17:13).

Счёт в серии — 2-0.