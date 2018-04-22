Ещё
«Ростов-Дон» и «Лада» сыграют в финале чемпионата России по гандболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ростов-Дон» и «Лада» сыграют в финале чемпионата России по гандболу 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В женской гандбольной Суперлиге состоялись вторые матчи полуфинальных серий. Как и в первых матчах победы праздновали «Ростов-Дон» и «Лада», которые и вышли в финал.
«Ростов-Дон» в гостях победил «Астраханочку» со счётом 30:28. «Лада» обыграла «Кубань» — 33:28.
Первый финальный матч чемпионата России пройдёт в Ростове-на-Дону 27 апреля.
Гандбол. Чемпионат России. Женщины. Суперлига. Полуфинал. Вторые матчи
«Астраханочка» (Астрахань) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — 28:30 (13:14).
Счёт в серии — 0-2.
«Лада» (Тольятти) — «Кубань» (Краснодар) — 33:28 (17:13).
Счёт в серии — 2-0.
Чемпионат.com: последние новости
Юниорский чемпионат мира по хоккею — 2018. Финляндия — Россия — 5:4 Игроки сборной Франции заработают по 400 тысяч евро за победу на ЧМ-2018 Зидан: «Реалу» не хватало последнего паса в матче с «Атлетиком»
 Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла в Чехии всё15
Определился победитель Кубка Гагарина11
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Тренер «Краснодара» объяснил поражение от ЦСКА
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение