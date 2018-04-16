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В Дубае прошёл товарищеский матч команд, которыми руководили Пеле и Липпи
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В Дубае прошёл товарищеский матч команд, которыми руководили Пеле и Липпи 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
15 апреля в Дубае состоялся товарищеский матч, в котором принимало участие множество звёзд мирового футбола. Команды возглавляли легендарный бразильский футболист Пеле и бывший главный тренер сборной Италии Марчело Липпи. Встреча закончилась ничьей со счётом 11:11.
За команду Пеле выступили вратарь Дида, победитель чемпионата мира 2002 года, бывший форвард сборной Ирландии Робби Кин, бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Сержиньо, экс-капитан «Челси» Марсель Десайи и другие. За команду Липпи сыграли его соотечественники Марко Амелия, Марко Матерацци, Джанлука Дзамбротта, а также бывший полузащитник «Реала» Кристиан Карамбё и экс-нападающий Саудовской Аравии Сами аль-Джабер.
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