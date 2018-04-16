В Дубае прошёл товарищеский матч команд, которыми руководили Пеле и Липпи

15 апреля в Дубае состоялся товарищеский матч, в котором принимало участие множество звёзд мирового футбола. Команды возглавляли легендарный бразильский футболист Пеле и бывший главный тренер сборной Италии Марчело Липпи. Встреча закончилась ничьей со счётом 11:11.