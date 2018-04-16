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Мацей Рыбус: Фаворит в группе сборной Польши — Колумбия
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Мацей Рыбус: Фаворит в группе сборной Польши — Колумбия 

Советский спорт 4 часа назад
Сборная Польши сыграет в группе Н с командами Колумбии, Сенегала и Японии.
«Согласен, странная (группа). Сборные с разных континентов, с разным стилем игры, но фаворит в нашей группе — Колумбия. Мы будем биться за выход из группы, ресурс есть. А самая главная игра — первая, против Сенегала.
В Польше тоже требовательны к сборной. Никто не говорит, что мы должны быть в финале или даже полуфинале. Если выйдем из группы, то попадем на Англию или Бельгию. Понятно, что они очень сильны. Но вариант невыхода из группы никто даже не рассматривает», — цитирует Рыбуса «Р-Спорт».
Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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