Карлос надеется на встречу сборных Бразилии и России в финале ЧМ-2018

Бывший футболист сборной Бразилии, мадридского "Реала" и «Анжи» Роберто Карлос поделился мнением о предстоящем чемпионате мира по футболу, который пройдет в России.

"В таких турнирах очень важен менталитет команды, ее психология. Думаю, сборная России как минимум выйдет из группы, а при домашней поддержке может пройти ещё дальше.

Даже до финала! И там, надеюсь, ваша сборная сыграет с Бразилией. Хотя это будет непросто, учитывая, что есть ещё такие сборные, как Франция, Германия или Аргентина", — цитирует Роберто Карлоса Sport24.