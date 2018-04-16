Ещё
Карлос надеется на встречу сборных Бразилии и России в финале ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Карлос надеется на встречу сборных Бразилии и России в финале ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший футболист сборной Бразилии, мадридского "Реала" и «Анжи» Роберто Карлос поделился мнением о предстоящем чемпионате мира по футболу, который пройдет в России.
"В таких турнирах очень важен менталитет команды, ее психология. Думаю, сборная России как минимум выйдет из группы, а при домашней поддержке может пройти ещё дальше.
Даже до финала! И там, надеюсь, ваша сборная сыграет с Бразилией. Хотя это будет непросто, учитывая, что есть ещё такие сборные, как Франция, Германия или Аргентина", — цитирует Роберто Карлоса Sport24.
Ранее сообщалось, что вратарь сборной Египта Ахмед Эль-Шенави пропустит чемпионат мира — 2018 в России из-за травмы колена.
Газета.Ru: последние новости
Игрок "Барселоны" Иньеста намекнул на уход из клуба после разгрома от "Ромы" Гершкович прокомментировал завершение тренерской карьеры итальянцем Капелло Канадские клубы не отпускают российских хоккеистов на юниорский ЧМ под предлогом травм
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин на грани катастрофы52
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым22
Роналду сделал откровенное признание о личной жизни7
«Челси» может купить Головина для Слуцкого
Петуха кинули в тренера футбольного клуба2
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение