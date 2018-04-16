Карлос надеется на встречу сборных Бразилии и России в финале ЧМ-2018 

Бывший футболист сборной Бразилии, мадридского "Реала" и «Анжи» Роберто Карлос поделился мнением о предстоящем чемпионате мира по футболу, который пройдет в России.
"В таких турнирах очень важен менталитет команды, ее психология. Думаю, сборная России как минимум выйдет из группы, а при домашней поддержке может пройти ещё дальше.
Даже до финала! И там, надеюсь, ваша сборная сыграет с Бразилией. Хотя это будет непросто, учитывая, что есть ещё такие сборные, как Франция, Германия или Аргентина", — цитирует Роберто Карлоса Sport24.
Ранее сообщалось, что вратарь сборной Египта Ахмед Эль-Шенави пропустит чемпионат мира — 2018 в России из-за травмы колена.