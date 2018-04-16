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Определились четвертьфинальные пары ЧР по гандболу среди мужских команд
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Определились четвертьфинальные пары ЧР по гандболу среди мужских команд 

Чемпионат.com 2 часа назад
По итогам заключительных матчей предварительного этапа чемпионата России по гандболу в мужской Суперлиге стали известны пары 1/4 финала плей-офф, а также команда, которая заняла первое место.
Борьба за первую строчку развернулась между «Чеховскими медведями» и «Спартаком». Команды завершили предварительный этап соревнований с одинаковым количеством очков — по 38, однако «Медведи» опередили красно-белых по разнице забитых и пропущенных мячей.
По сравнению с сезоном-2016/17 в плей-офф пробились «Сунгуль» и «Спартак», а «Каустику» и астраханскому «Динамо» этого сделать не удалось.
Пары 1/4 финала чемпионата России по гандболу среди мужских команд
«Чеховские медведи» — «Сунгуль»
СКИФ — «Динамо-Виктор»
«Университет-Нева» — «Пермские медведи»
«Спартак» — «СГАУ-Саратов»
Серии начнутся 21 апреля и продлятся до двух побед.
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