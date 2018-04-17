Определён состав сборной России по настольному теннису на чемпионат мира

Мужская и женская сборные России определились с составами на командный чемпионат мира по настольному теннису, который пройдёт в Хальмстаде (Швеция) с 29 апреля по 6 мая 2018 года, сообщает пресс-служба ФНТР.

Мужчины сыграют в группе В с Китаем, Португалией, Бразилией, Чехией и КНДР. Женщины выступят в группе А, где их соперниками стали команды Китая, Сингапура, Индии, Белоруссии и Швеции.

17 апреля российские команды отправляются на предсоревновательные сборы: женщины — в Австрию, мужчины — в Италию.