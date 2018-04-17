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Определён состав сборной России по настольному теннису на чемпионат мира
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Определён состав сборной России по настольному теннису на чемпионат мира 

Российский стадион 4 часа назад
Фото: Российский стадион
Мужская и женская сборные России определились с составами на командный чемпионат мира по настольному теннису, который пройдёт в Хальмстаде (Швеция) с 29 апреля по 6 мая 2018 года, сообщает пресс-служба ФНТР.
В женскую национальную команду вошли Полина Михайлова, Яна Носкова, Мария Тайлакова, Валерия Щербатых и Анастасия Колиш. Средний возраст сборной составил 20,6 года.
В отсутствие Александра Шибаева мужскую команду возглавил Кирилл Скачков. Также в сборную вошли Владимир Сидоренко, Денис Ивонин, Вильдан Гадиев и Саади Исмаилов.
Мужчины сыграют в группе В с Китаем, Португалией, Бразилией, Чехией и КНДР. Женщины выступят в группе А, где их соперниками стали команды Китая, Сингапура, Индии, Белоруссии и Швеции.
17 апреля российские команды отправляются на предсоревновательные сборы: женщины — в Австрию, мужчины — в Италию.
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