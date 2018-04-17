Подмосковная команда «Чеховские медведи» завершила регулярный чемпионат РФ на первом месте

Гандбольный клуб «Чеховские медведи» снова завершил регулярный чемпионат России на первом месте, обыграв команду из Уфы в последнем туре Суперлиги, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В заключительном туре Суперлиги «Чеховские медведи» обыграли команду из Уфы УГНТУ-ВНЗМ со счетом 33:26.

«Чеховские медведи» снова завершили регулярный чемпионат России на первом месте. За последние 16 лет команда приучила нас к своим победам. Традиции подмосковного гандбола передаются из поколения в поколение», — сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков

По его словам, клуб добивался серьезных успехов и на международной арене. Своими достижениями команда демонстрирует отличный пример для юных гандболистов. Теперь впереди у «Чеховских медведей» раунд плей-офф.

«Уверен, что соперникам будет очень сложно противостоять команде Владимира Максимова », — добавил министр.

В одной четвертой финала плей-офф подопечные Владимира Максимова встретятся с командой «Сунгуль» из Снежинска. Первый матч «Чеховские медведи» проведут в гостях 21 апреля, а ответная игра состоится 25 апреля.