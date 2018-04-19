Кудашов войдет в тренерский штаб сборной России по хоккею на ЧМ в Дании

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апреля. / ТАСС /. Бывший главный тренер ярославского «Локомотива» Алексей Кудашов войдет в тренерский штаб сборной России на чемпионат мира по хоккею, который пройдет в мае в Дании. Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьев.

"Кудашов в качестве тренера поедет на чемпионат мира", — сказал Воробьев.

Также в штаб российской сборной войдут главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин Алексей Жамнов . Ранее Кудашов был в тренерском штабе олимпийской сборной России, которая в апреле провела матчи Евровызова с командами Германии и Норвегии.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Дании с 4 по 20 мая.