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Кудашов войдет в тренерский штаб сборной России по хоккею на ЧМ в Дании
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Кудашов войдет в тренерский штаб сборной России по хоккею на ЧМ в Дании 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Бывший главный тренер ярославского «Локомотива» Алексей Кудашов войдет в тренерский штаб сборной России на чемпионат мира по хоккею, который пройдет в мае в Дании. Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьев.
"Кудашов в качестве тренера поедет на чемпионат мира", — сказал Воробьев.
Также в штаб российской сборной войдут главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин и Алексей Жамнов. Ранее Кудашов был в тренерском штабе олимпийской сборной России, которая в апреле провела матчи Евровызова с командами Германии и Норвегии.
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Дании с 4 по 20 мая.
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