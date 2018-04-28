Игрок: шведским хоккеистам приятно играть на ЮЧМ в России из-за хорошей посещаемости

ЧЕЛЯБИНСК, 28 апреля. / ТАСС /. Хоккеистам сборной Швеции (игроки до 18 лет) приятно играть на юниорском чемпионате мира в России из-за хорошей посещаемости турнира и атмосферы. Об этом ТАСС рассказал нападающий шведской сборной Якоб Олофссон.

Юниорский чемпионат мира по хоккею в Челябинске и Магнитогорске завершится в воскресенье. На турнире был установлен новый рекорд посещаемости в истории проведения соревнований. Сборная Швеции матчи группового этапа турнира и четвертьфинал проводила в Магнитогорске, а полуфинальные и финальные встречи проходят в Челябинске.

"Очень хорошо, что матчи чемпионата посещает так много людей, из-за этого здесь приятно играть. На прошлогоднем турнире было значительно меньше зрителей", — отметил хоккеист.

Олофссон выступал на юниорском чемпионате мира — 2017 в Словакии, на котором шведы в матче за третье место уступили сборной России (0:3).

В субботу в полуфинальном матче сборная Швеции проиграла финнам со счетом 0:2 и поборется за бронзовые медали с проигравшим во встрече между командами США и Чехии. «Нас не было на льду в первом периоде. Потом мы нашли свою игру и создавали хорошие моменты для того, чтобы отыграться, но не смогли реализовать их. Переезд и новый лед не сказались на плохом начале, у нас тут было уже несколько тренировок», — прокомментировал Олофссон.