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Петр Воробьев: До самого последнего момента сын не говорил о назначении главным тренером сборной
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Петр Воробьев: До самого последнего момента сын не говорил о назначении главным тренером сборной 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Вести.Ru
— Был удивлен! Это действительно стало неожиданностью для меня. До самого последнего момента сын мне ничего не говорил. Как говорят: «Не было ни гроша — а вдруг алтын». Другое дело, что пока непонятно, какой состав будет у сборной. Ожидается серьезное обновление сборной. Как с этим справится Илья? Важно не то, что его пригласили, а как он будет работать.
— Видели дебютный матч Ильи Воробьева в новом качестве? После встречи со шведами в Ярославле сборную много критиковали. — Как раз эту игру не смотрел — в это время был матч у «СКА-1946». Видел встречу с норвежцами. Сейчас играет молодая команда, посмотрим, что будет дальше.
— Илья Петрович рассказывал, что по ходу финала Кубка Гагарина-2016 вы на фарт перестали ходить на матчи «Металлурга». На сборную ходить будете? — Собираюсь. Скорее всего, полечу в Данию на чемпионат мира.
— Какие-то советы сыну, который возглавил сборную, возможны? — Если у него возникнет необходимость в них — возможны. Мы постоянно на связи. Если проявляются какие-то негативные моменты в игре его команд — я всегда обозначаю свой взгляд на них, — приводит слова Воробьева-старшего РИА Новости.
Напомним, 12 апреля 43-летний специалист был назначен и.о. главного тренера сборной России. Воробьев будет руководить национальной командой на оставшихся матчах Евротура и на чемпионате мира, который 4 мая стартует в Дании. Соперниками российской сборной на групповом этапе будут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Белорусии, Словакии, Франции и Австрии.
Прежний главный тренер сборной Олег Знарок будет работать на должности консультанта. Воробьев входит в штаб национальной команды с 2016 года.
С 2012 по 2017 годы тренер работал в магнитогорском «Металлурге». До октября 2015-го Воробьев был помощником главного тренера, а после отставки Майка Кинэна возглавил команду. Под его руководством магнитогорцы дважды выходили в финал плей-офф КХЛ, а в 2016-м стали обладателями Кубка Гагарина.
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