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СМИ: Футболисты сборной Франции получат по €400 тыс. за победу на ЧМ-2018 в России
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СМИ: Футболисты сборной Франции получат по €400 тыс. за победу на ЧМ-2018 в России 

RT на русском 3 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Футболисты сборной Франции получат призовые в размере €400 тыс. в случае победы на чемпионате мира 2018 года в России.
Об этом сообщает E’Equipe.
Отмечается, что каждый игрок французской команды мог получить €300 тыс. за победу на чемпионате Европы 2016 года, однако команда проиграла Португалии в финале турнира.
На групповом этапе мирового первенства сборная Франции встретится с Австралией, Перу и Данией.
Ранее сообщалось, что УЕФА примет решение по делу о возможных нарушениях ПСЖ правил ФФП в начале июня.
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