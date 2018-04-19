Тренер юниорской сборной РФ по хоккею недоволен игрой в концовке матча ЧМ с французами

ЧЕЛЯБИНСК, 19 апреля. / ТАСС /. Главный тренер юниорской сборной России по хоккею (игроки до 18 лет) Александр Зыбин остался доволен результатом первого матча на чемпионате мира, но неудовлетворен качеством игры россиян в третьем периоде. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

В четверг в первом матче чемпионата мира сборная России крупно победила команду Франции со счетом 7:1.

"Результатом мы довольны, качеством игры в третьем периоде — нет, — подчеркнул тренер. — Полетели все забивать — и защитники, и нападающие. Каждый должен заниматься своим делом, мы об этом говорили. Видимо до некоторых игроков не доходит, будем разбираться".

Также Зыбин отметил, что у юных хоккеистов присутствовало волнение в начале игры. «Первый матч, турнир в России, ребята 18-летние, присутствовало волнение. Первый период вкатились, создали много голевых моментов, думаю, что игра понравилась зрителям», — сказал тренер.

По ходу первого периода повреждение получил нападающий первого звена российской сборной Руслан Исхаков. «Исхаков почувствовал себя немножко некомфортно, сейчас поехал к доктору посмотреть, что с ногой», — сообщил Зыбин.

В другом матче группы сборная Финляндии обыграла команду Словакии со счетом 5:2. В следующей встрече российские хоккеисты сыграют 21 апреля с чехами. Сборная России возглавляет турнирную таблицу группы B (3 очка), вторыми идут финны (3), у французов и словаков очков пока нет. Команда Чехии проведет первый матч на турнире 20 апреля против сборной Словакии.