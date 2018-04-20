Капитан юниорской сборной России оценил сезон в МХЛ

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Тренер сборной России по хоккею назвал главную проблему в матче со шведами

Экс-игрок сборной Аргентины призвал Месси не играть за "Барселону" перед ЧМ-2018

Игрок "Барселоны" Иньеста намекнул на уход из клуба после разгрома от "Ромы"