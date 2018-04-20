Капитан юниорской сборной России оценил сезон в МХЛ 

Капитан юниорской сборной России по хоккею Антон Малышев, выступающий за клуб Молодежной хоккейной лиге «Локомотив», оценил прошедший сезон.
"Довольно неровный сезон получился — где-то выигрывали, где-то случались обидные поражения. Последние минуты плохо играем. Но стараемся из каждой игры выносить для себя опыт: все положительные моменты сохранить и развить, а отрицательные — убрать", — цитирует Малышева газета «Известия».
Ранее сборная России разгромила национальную команду Франции в первом матче юниорского чемпионата мира. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.