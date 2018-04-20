Кожевников о поражении сборной России: результата нет, как и хорошей игры

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью "Газете.Ru" прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Швеции в матче Еврохоккейтура.

"Результат нормальный, ребята старались. И моменты у сборной России были. Правда не так много, как нам хотелось бы. Сейчас идет обычный противительный период. Команда привыкает к тренеру", — заявил Кожевников.

Эксперт также отметил, что команда играла в отсутствии лидеров сборной, что сказалось на результате.

"В сборной России собраны еще не все игроки. Нет хоккеистов из московского ЦСКА и казанского «Ак Барса», которые сейчас проводят финальную серию Кубка Гагарина.

Что в связи с этим можно сказать? Результата нет. Не было и хорошей игры. Но для первой игры при новом наставнике все равно неплохо", — добавил он.