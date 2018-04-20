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Канарейкин выделил игру звена Дадонова в матче Евротура против шведских хоккеистов
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Канарейкин выделил игру звена Дадонова в матче Евротура против шведских хоккеистов 

ТАСС 54 минуты назад
ТАСС, 20 апреля. Бывший тренер хоккейных клубов «Атлант» из Подмосковья, магнитогорского «Металлурга», омского «Авангарда» и московского "Спартака" Федор Канарейкин отметил успешную игру звена Евгения Дадонова, Никиты Гусева и Алексея Бывальцев в матче со сборной Швеции. Слова Канарейкина приводит "Газета.Ru".
В вынесенном матче чешского этапа Евротура сборная России в четверг со счетом 1:2 уступила шведам в первой игре под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ильи Воробьева.
"По игре хотелось бы отметить звено Дадонова, Гусева и Бывальцева. Ребята были инициативными, активно играли, постоянно переводили шайбу в зону атаки", — сказал Канарейкин.
Также он сказал, что выводы относительно работы Воробьева на посту наставника команды можно будет сделать только после чемпионата мира. «Я бы повременил с выводами. Впереди турнир, ради которого Воробьева и сделали главным тренером сборной России. После чемпионата мира можно будет провести комплексный анализ выступления нашей команды», — добавил он.
Следующий матч в рамках этапа Евротура сборная России проведет против команды Финляндии 21 апреля в чешском городе Пардубице. Чемпионат мира по хоккею состоится в Дании с 4 по 20 мая.
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