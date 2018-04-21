Команда Фигу обыграла команду Роналдиньо в благотворительном матче 

Команда Луиша Фигу со счётом 4:3 обыграла команду Роналдиньо в «Матче солидарности», который был организован УЕФА и ООН и прошёл в Женеве. Все средства, вырученные от мероприятия, пойдут на благотворительность.
Команду Фигу возглавлял главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, команду Роналдиньо — итальянский специалист Карло Анчелотти. Главным судьёй матча был Пьерлуиджи Коллина.
В составе победителей голы забили Рауль, Робер Пирес, Нуну Гомеш и Мичел Сальгадо. За команду Роналдиньо отличились Селия Шашич, Александер Фрай и Кафу.