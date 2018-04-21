Ещё
Команда Фигу обыграла команду Роналдиньо в благотворительном матче
Далее:
Читайте также:
Ещё

Команда Фигу обыграла команду Роналдиньо в благотворительном матче 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Soccer News
Команда Луиша Фигу со счётом 4:3 обыграла команду Роналдиньо в «Матче солидарности», который был организован УЕФА и ООН и прошёл в Женеве. Все средства, вырученные от мероприятия, пойдут на благотворительность.
Команду Фигу возглавлял главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, команду Роналдиньо — итальянский специалист Карло Анчелотти. Главным судьёй матча был Пьерлуиджи Коллина.
В составе победителей голы забили Рауль, Робер Пирес, Нуну Гомеш и Мичел Сальгадо. За команду Роналдиньо отличились Селия Шашич, Александер Фрай и Кафу.
Чемпионат.com: последние новости
Перегудов: стадион "Динамо" готов принять один из следующих матчей сборной РФ по футболу Болельщики и участники тестовой игры на "Волгоград-Арене" дали высокую оценку стадиону ЧМ Мутко: строительные работы на стадионе "Самара-Арена" практически завершены
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты понесли серьезное поражение34
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП184
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Дзюба добился права сыграть с «Зенитом»1
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем26
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение