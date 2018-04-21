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Горбунова признана MVP ЧЕ U17, Матвеева и Кочурина — в символической сборной
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Горбунова признана MVP ЧЕ U17, Матвеева и Кочурина — в символической сборной 

Чемпионат.com 24 минуты назад
Диагональная сборной России Валерия Горбунова признана самым ценным игроком (MVP) завершившегося в Болгарии чемпионата Европы U17 среди женских команд.
В символическую сборную турнира вошли связующая Полина Матвеева и центральная блокирующая Елизавета Кочурина, набравшая за 7 матчей финального турнира 37 очков на блоке. Всего в активе Кочуриной 96 очков. Это второй показатель в сборной России после Горбуновой (99).
В финальном матче континентального первенства подопечные Светланы Сафроновой обыграли сверстниц из Италии (3:1).
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