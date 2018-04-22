Ещё
Кошечкин сыграет в воротах сборной России в матче против Чехии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кошечкин сыграет в воротах сборной России в матче против Чехии 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Стал известен состав сборной России на матч Евротура против Чехии. Место в воротах займет Василий Кошечкин. За команду России не сыграют Евгений Дадонов и Никита Гусев.
Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:
Кошечкин (Шестеркин);
Кагарлицкий — Бывальцев — Бучневич, Хафизуллин — Белов;
Барабанов — Семенов — Сошников, Гавриков — Зуб;
Кручинин — Тихонов — Мамин, Береглазов — Яковлев,
Дергачев — Каблуков — Михеев, Слепышев — Трямкин — Елесин,
Встреча начнется в 15.20 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию матча.
Уже через час национальная сборная России сыграет заключительный матч на Чешских играх против хозяев турнира. Самое время изучить наш состав, скоро начинаем! Не забываем про прямой эфир 👇🏻 📺 Матч! Игра 🖥 https://t.co/CisKxl9H2R pic.twitter.com/LYu8ytGRkN
— Хоккей России (@russiahockey) 22 апреля 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Илья Воробьев: "Ребята должны выйти на другой уровень. Это не клубы" Основной вратарь сборной Египта пропустит ЧМ-2018 из-за разрыва крестообразной связки Магомед Даудов: "Игроки "Ахмата" бились за каждый мяч"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зенитовец забил гол «сухим листом» с углового19
Дзюба отомстил «Зениту»6
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности7
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение