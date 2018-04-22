Кошечкин сыграет в воротах сборной России в матче против Чехии

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

Кошечкин (Шестеркин);

Кагарлицкий — Бывальцев — Бучневич, Хафизуллин — Белов;

Барабанов — Семенов — Сошников, Гавриков — Зуб;

Кручинин — Тихонов — Мамин, Береглазов — Яковлев,

Дергачев — Каблуков — Михеев, Слепышев — Трямкин — Елесин,

Встреча начнется в 15.20 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию матча.

Уже через час национальная сборная России сыграет заключительный матч на Чешских играх против хозяев турнира. Самое время изучить наш состав, скоро начинаем! Не забываем про прямой эфир 👇🏻 📺 Матч! Игра 🖥 https://t.co/CisKxl9H2R pic.twitter.com/LYu8ytGRkN

— Хоккей России (@russiahockey) 22 апреля 2018 г.