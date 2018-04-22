Гандбольная «Лада» прошла в финал чемпионата России

В воскресенье, 22 апреля, в Тольятти прошла ответная игра полуфинала чемпионата женской гандбольной лиги. На паркете универсального спорткомплекса «Олимп» столкнулись команды «Лада» и «Кубань» из Краснодара. Игра закончилась со счетом 33:28 в пользу спортсменок из автограда.

— Игра вышла напряженной, жесткой. Трибуны болели за своих любимцев так, как будто это был не полуфинал, а финал! — рассказали представители тольяттинского клуба.

В следующий раз спортсменки выйдут на поле в пятницу, 27 апреля. В Ростове-на-Дону они сыграют с местным «Ростов-Доном».