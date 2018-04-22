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«Ницца» победила «Монпелье» и поднялась в зону еврокубков
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«Ницца» победила «Монпелье» и поднялась в зону еврокубков 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Ницца» обыграла «Монпелье» в матче чемпионата Франции — 1:0. Это позволило команде подняться на пятое место в таблице лиги 1, выводящее в Лигу Европы.
Чемпионат Франции
Лига 1  "Ницца" — «Монпелье» — 1:0 (0:0)
Гол: Ле Мелу, 59.
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