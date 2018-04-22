«Ницца» победила «Монпелье» и поднялась в зону еврокубков

«Ницца» обыграла «Монпелье» в матче чемпионата Франции — 1:0. Это позволило команде подняться на пятое место в таблице лиги 1, выводящее в Лигу Европы.

Чемпионат Франции

Лига 1 "Ницца" — «Монпелье» — 1:0 (0:0)

Гол: Ле Мелу, 59.