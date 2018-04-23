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Сборная Белоруссии победила швейцарцев в матче юниорского ЧМ
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Сборная Белоруссии победила швейцарцев в матче юниорского ЧМ 

Р-Спорт 2 часа назад
Сборная Белоруссии одержала победу над командой Швейцарии в матче юниорского чемпионата мира по хоккею (до 18 лет), который проходит в Челябинске и Магнитогорске.
Встреча группы A, прошедшая в понедельник в Магнитогорске, завершилась со счетом 5:4 (0:2, 2:0, 3:2) в пользу белорусов. У победителей отличились Илья Казьянин (28), Владислав Колячонок (31), Павел Ажгирей (45), Кирилл Левшунов (59) и Владимир Алистров (60). В составе проигравших шайбы забросили Валентин Нюссбаумер (13-я минута), Нико Гросс (17), Стефан Патри (49) и Мика Хенауэр (50).
В другом матче сборная Чехии в Челябинске разгромила команду Франции — 9:2.
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