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Определился победитель Юношеской лиги УЕФА
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Определился победитель Юношеской лиги УЕФА 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Испанская «Барселона» обыграла английский «Челси» в финальном матче Юношеской лиги УЕФА. Встреча завершилась со счетом 3:0, сообщает ТАСС.
Встреча прошла на стадионе «Коловрэй» в Ньоне.
В составе победителей дублем отметился Алехандро Маркес, еще один гол в компенсированное ко второму тайму время забил Абель Руис.
Юношеская лига УЕФА — турнир, проводимый для юношеских команд клубов, которые участвуют в групповом этапе Лиги чемпионов (32 команды) и представителей 32 лучших лиг УЕФА (по одному представителю от каждой страны — всего 32 команды).
Ранее сообщалось, что сборные Австралии, Колумбии и Японии приедут на чемпионат мира в Россию со своими поварами.
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