Определился победитель Юношеской лиги УЕФА

Испанская «Барселона» обыграла английский «Челси» в финальном матче Юношеской лиги УЕФА. Встреча завершилась со счетом 3:0, сообщает ТАСС

Встреча прошла на стадионе «Коловрэй» в Ньоне.

В составе победителей дублем отметился Алехандро Маркес , еще один гол в компенсированное ко второму тайму время забил Абель Руис

Юношеская лига УЕФА — турнир, проводимый для юношеских команд клубов, которые участвуют в групповом этапе Лиги чемпионов (32 команды) и представителей 32 лучших лиг УЕФА (по одному представителю от каждой страны — всего 32 команды).

Ранее сообщалось, что сборные Австралии, Колумбии и Японии приедут на чемпионат мира в Россию со своими поварами.