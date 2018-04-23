Определился победитель Юношеской лиги УЕФА 

Испанская «Барселона» обыграла английский «Челси» в финальном матче Юношеской лиги УЕФА. Встреча завершилась со счетом 3:0, сообщает ТАСС.
Встреча прошла на стадионе «Коловрэй» в Ньоне.
В составе победителей дублем отметился Алехандро Маркес, еще один гол в компенсированное ко второму тайму время забил Абель Руис.
Юношеская лига УЕФА — турнир, проводимый для юношеских команд клубов, которые участвуют в групповом этапе Лиги чемпионов (32 команды) и представителей 32 лучших лиг УЕФА (по одному представителю от каждой страны — всего 32 команды).
Ранее сообщалось, что сборные Австралии, Колумбии и Японии приедут на чемпионат мира в Россию со своими поварами.