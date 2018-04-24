Скончался бывший игрок и тренер сборной Франции Анри Мишель

Об этом сообщает ТАСС.

По информации французской радиостанции RFI, причины смерти не сообщаются.

Мишель выступал за французский «Нант» (1966-1982), в составе которого трижды становился чемпионом страны и вышел в полуфинал Кубка кубков. Также на его счету 58 матчей в составе сборной Франции.

В 1984 году в качестве тренера молодежной команды Франции он выиграл Олимпийские игры. С 1984 по 1988 год работал главным тренером сборной Франции. Также он тренировал сборные Камеруна, Марокко, ОАЭ, Туниса, Кот-д'Ивуара, Экваториальной Гвинеи и Кении.

Ранее сообщалось, что умер бывший тренер «Челси» Рэй Уилкинс.