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Скончался бывший игрок и тренер сборной Франции Анри Мишель
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Скончался бывший игрок и тренер сборной Франции Анри Мишель 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает ТАСС.
По информации французской радиостанции RFI, причины смерти не сообщаются.
Мишель выступал за французский «Нант» (1966-1982), в составе которого трижды становился чемпионом страны и вышел в полуфинал Кубка кубков. Также на его счету 58 матчей в составе сборной Франции.
В 1984 году в качестве тренера молодежной команды Франции он выиграл Олимпийские игры. С 1984 по 1988 год работал главным тренером сборной Франции. Также он тренировал сборные Камеруна, Марокко, ОАЭ, Туниса, Кот-д'Ивуара, Экваториальной Гвинеи и Кении.
Ранее сообщалось, что умер бывший тренер «Челси» Рэй Уилкинс.
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