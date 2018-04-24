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Кержаков рассказал, что нужно сделать футболистам сборной России, чтобы успешно выступить на домашнем ЧМ-2018
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Кержаков рассказал, что нужно сделать футболистам сборной России, чтобы успешно выступить на домашнем ЧМ-2018 

RT на русском 4 часа назад
Лучший бомбардир в истории чемпионатов России и бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков высказал мнение о перспективах сборной на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года.
«На чемпионате мира нужно, чтобы каждый всего лишь сыграл в свою силу. Этого будет достаточно, чтобы выйти из группы. А уже там нужно немножко везения. Я уверен, что на этом чемпионате мира российская сборная выйдет из группы и покажет результат », — приводит слова Кержакова РИА Новости.
На групповой стадии чемпионата мира соперниками сборной России станут команды Саудовской Аравии, Уругвая и Египта.
Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Египта по футболу выбыл на три недели из-за травмы.
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