Кержаков рассказал, что нужно сделать футболистам сборной России, чтобы успешно выступить на домашнем ЧМ-2018

Лучший бомбардир в истории чемпионатов России и бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков высказал мнение о перспективах сборной на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года. «На чемпионате мира нужно, чтобы каждый всего лишь сыграл в свою силу. Этого будет достаточно, чтобы выйти из группы. А уже там нужно немножко везения. Я уверен, что на этом чемпионате мира российская сборная выйдет из группы и покажет результат », — приводит слова Кержакова РИА Новости На групповой стадии чемпионата мира соперниками сборной России станут команды Саудовской Аравии, Уругвая и Египта. Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Египта по футболу выбыл на три недели из-за травмы.