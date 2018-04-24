Александр Кержаков: Сборной России нужно немного везения 

«Нужно повышать свой уровень во всем. Сейчас растет поколение талантливых футболистов. Есть братья Миранчуки, есть Александр Головин, Федор Смолов, который уже два года становится лучшим бомбардиром чемпионата России. К сожалению, Александр Кокорин получил травму. Из той сборной, где играл я, осталось три, максимум четыре человека. Идет смена поколений, и нужно чуть-чуть подождать. На чемпионате мира нужно, чтобы каждый всего лишь сыграл в свою силу. Этого будет достаточно, чтобы выйти из группы. А уже там нужно немножко везения. После каждой неудачи у нас принято говорить, что было не так. Я уверен, что на этом чемпионате мира российская сборная выйдет из группы и покажет результат», — приводит слова Кержакова «Р-Спорт».
Напомним, сборная России на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.