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Александр Кержаков: Сборной России нужно немного везения
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Александр Кержаков: Сборной России нужно немного везения 

Советский спорт 5 часов назад
«Нужно повышать свой уровень во всем. Сейчас растет поколение талантливых футболистов. Есть братья Миранчуки, есть Александр Головин, Федор Смолов, который уже два года становится лучшим бомбардиром чемпионата России. К сожалению, Александр Кокорин получил травму. Из той сборной, где играл я, осталось три, максимум четыре человека. Идет смена поколений, и нужно чуть-чуть подождать. На чемпионате мира нужно, чтобы каждый всего лишь сыграл в свою силу. Этого будет достаточно, чтобы выйти из группы. А уже там нужно немножко везения. После каждой неудачи у нас принято говорить, что было не так. Я уверен, что на этом чемпионате мира российская сборная выйдет из группы и покажет результат», — приводит слова Кержакова «Р-Спорт».
Напомним, сборная России на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.
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