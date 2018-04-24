Александр Кержаков: Сборной России нужно немного везения

Напомним, сборная России на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

Советский спорт: последние новости

Стал известен состав сборной России U18 на юниорский чемпионат мира

Александр Кожевников: От сборной России на чемпионате мира мы ждем только победы

Пять испанских регбистов дисквалифицированы за нападение на арбитра