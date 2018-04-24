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Новиков — о вызове Галиева: если игрок проявил себя, он достоин вызова в сборную
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Новиков — о вызове Галиева: если игрок проявил себя, он достоин вызова в сборную 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал включение форварда «Ак Барса» Станислава Галиева в состав национальной сборной на последний этап Евротура.
«Есть две стороны медали. Играть за клуб, где всё наиграно и притёрто — это одна ситуация, а играть за сборную — это совершенно другая. И они часто не стыкуются. Но, если игрок проявил себя в национальном чемпионате, то, конечно, он достоин попадания в сборную. Важно, как тренер будет использовать его, потому что здесь всё взаимосвязано. Один человек в хоккей не играет. Если хоккеист показывает сильные качества во внутреннем чемпионате — это повод для вызова в сборную», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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