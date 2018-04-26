Олимпийская сборная России по хоккею победила норвежцев на Кубке «Алроса» в Петербурге

ТАСС , 26 апреля. Хоккеисты олимпийской сборной России со счетом 4:2 одержали победу над командой Норвегии в первом матче Кубка "Алроса" . Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Кубок «Алроса» — турнир, в котором проходит проверку ближайший резерв главной сборной страны перед чемпионатом мира. Олимпийская сборная России является действующим победителем соревнований, обыграв в 2017 году команды Норвегии и Словении.

В следующем матче на Кубке «Алроса» сборная России 27 апреля сыграет с командой Белоруссии.