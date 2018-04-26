Олимпийская сборная России по хоккею победила норвежцев на Кубке «Алроса» в Петербурге 

ТАСС, 26 апреля. Хоккеисты олимпийской сборной России со счетом 4:2 одержали победу над командой Норвегии в первом матче Кубка "Алроса". Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
В составе победителей шайбы забросили Денис Зернов (28-я минута), Виталий Кравцов (29), Алексей Василевский (53) и Артем Ильенко (54). У проигравших отличились Йорген Картеруд (34) и Мартин Роннильд (41).
Кубок «Алроса» — турнир, в котором проходит проверку ближайший резерв главной сборной страны перед чемпионатом мира. Олимпийская сборная России является действующим победителем соревнований, обыграв в 2017 году команды Норвегии и Словении.
В следующем матче на Кубке «Алроса» сборная России 27 апреля сыграет с командой Белоруссии.