Российские гандболистки сыграют с командой Южной Кореи на молодежном чемпионате мира

ТАСС , 26 апреля. Гандболистки сборной России сыграют с командами Южной Кореи, Китая, Чили, Словении и Исландии в группе B молодежного чемпионата мира 2018 года (игроки в возрасте до 20 лет), который пройдет в венгерском Дебрецене. Жеребьевка турнира прошла в швейцарском Базеле.

В группе А сыграют сборные Венгрии, Норвегии, Черногории, Бразилии, Португалии и Кот-д'Ивуара, в группе С — Дании, Нидерландов, Румынии, Анголы, Японии и Парагвая, в группе D — Франции, Германии, Испании, Хорватии, Египта и Швеции.

Главный тренер российских гандболисток Вячеслав Кириленко рассказал, что перед началом мирового первенства сборная проведет три сбора.

"Первый сбор состоится в мае, нам будет важно дать команде уже готовые варианты защиты и нападения, которые мы будем отрабатывать, затем отправимся в Венгрию, где примем участие в турнире. Перед чемпионатом мира также проведем еще два сбора — с 4 по 12 июня и с 20 по 30 июня. На финальном этапе подготовки не будет многих игроков, которые будут задействованы в Спартакиаде, они присоединятся только после 25 июня. Будет непросто, но мы будем нацеливаться на самые высокие результаты", — сказал тренер.

Чемпионат мира среди женских молодежных команд пройдет в Дебрецене с 1 по 14 июля. Сборная России является действующим серебряным призером мирового первенства.