Ещё
Российские гандболистки сыграют с командой Южной Кореи на молодежном чемпионате мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские гандболистки сыграют с командой Южной Кореи на молодежном чемпионате мира 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 26 апреля. Гандболистки сборной России сыграют с командами Южной Кореи, Китая, Чили, Словении и Исландии в группе B молодежного чемпионата мира 2018 года (игроки в возрасте до 20 лет), который пройдет в венгерском Дебрецене. Жеребьевка турнира прошла в швейцарском Базеле.
В группе А сыграют сборные Венгрии, Норвегии, Черногории, Бразилии, Португалии и Кот-д'Ивуара, в группе С — Дании, Нидерландов, Румынии, Анголы, Японии и Парагвая, в группе D — Франции, Германии, Испании, Хорватии, Египта и Швеции.
Главный тренер российских гандболисток Вячеслав Кириленко рассказал, что перед началом мирового первенства сборная проведет три сбора.
"Первый сбор состоится в мае, нам будет важно дать команде уже готовые варианты защиты и нападения, которые мы будем отрабатывать, затем отправимся в Венгрию, где примем участие в турнире. Перед чемпионатом мира также проведем еще два сбора — с 4 по 12 июня и с 20 по 30 июня. На финальном этапе подготовки не будет многих игроков, которые будут задействованы в Спартакиаде, они присоединятся только после 25 июня. Будет непросто, но мы будем нацеливаться на самые высокие результаты", — сказал тренер.
Чемпионат мира среди женских молодежных команд пройдет в Дебрецене с 1 по 14 июля. Сборная России является действующим серебряным призером мирового первенства.
ТАСС: последние новости
Все билеты на матч Еврохоккейтура Россия - Швеция в Ярославле были проданы три дня назад Воробьев: хоккеисты сборной России должны играть на более высоком уровне, чем в клубах Кожевников: российским хоккеистам нужно время, чтобы найти свою игру
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Домогавшийся до Моисеевой тренер ответил на обвинения15
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»244
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Липницкая удивила откровенным фото10
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение