Россиянки разгромили Финляндию в квалификации ЧЕ U19 в Анапе

Сборная России среди девушек не старше 19 лет в первом туре второго раунда квалификации чемпионата Европы в Анапе в трёх партиях разгромила команду Финляндии. Самой результативной волейболисткой встречи стала Суви Кокконен, набравшая 13 очков. В пятницу, 27 апреля россиянки встретятся со сборной Словении.

Основная часть чемпионата Европы U19 пройдёт в Албании с 1 по 9 сентября.

Девушки. Чемпионат Европы U19. Квалификация Второй раунд. Группа В. Анапа. Первый тур Финляндия — Россия — 0:3 (17:25, 20:25, 19:25).