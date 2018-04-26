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Россиянки разгромили Финляндию в квалификации ЧЕ U19 в Анапе
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Россиянки разгромили Финляндию в квалификации ЧЕ U19 в Анапе 

Чемпионат.com 34 минуты назад
Сборная России среди девушек не старше 19 лет в первом туре второго раунда квалификации чемпионата Европы в Анапе в трёх партиях разгромила команду Финляндии. Самой результативной волейболисткой встречи стала Суви Кокконен, набравшая 13 очков. В пятницу, 27 апреля россиянки встретятся со сборной Словении.
Основная часть чемпионата Европы U19 пройдёт в Албании с 1 по 9 сентября.
Девушки. Чемпионат Европы U19. Квалификация Второй раунд. Группа В. Анапа. Первый тур  Финляндия — Россия — 0:3 (17:25, 20:25, 19:25).
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