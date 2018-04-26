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Сборная Уругвая сыграет с Россией на ЧМ-2018 в футболках голубого цвета
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Сборная Уругвая сыграет с Россией на ЧМ-2018 в футболках голубого цвета 

Чемпионат.com 1 час назад
Сборная Уругвая определилась, в каких комплектах форм проведёт матчи группового этапа чемпионата мира — 2018, сообщает официальный сайт футбольной ассоциации страны.
На групповом этапе ЧМ-2018 подопечные Оскара Табареса сыграют с Египтом, Саудовской Аравией и Россией 15, 20 и 25 июня соответственно. Первый матч с египтянами полевые игроки уругвайской сборной проведут в футболках белого цвета, а голкипер команды будет в комплекте зелёного цвета. На матчи с Саудовской Аравией и Россией уругвайцы выйдут в футболках голубого цвета, а голкипер команды будет в красной форме.
В матче-открытия мундиаля 14 июня сборная России сыграет с командой Саудовской Аравии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Уругвайской футбольной ассоциации.
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