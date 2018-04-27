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Дэнни Уэлбек: Обидно пропускать гол в конце матча
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Дэнни Уэлбек: Обидно пропускать гол в конце матча 

Советский спорт 1 час назад
«Обидно пропускать гол в конце матча после того, как мы вышли вперед. Мы проанализируем то, как мы пропустили и сделаем, чтобы такое больше не повторялось.
Этот матч закончен. У нас были моменты, чтобы забить больше сильному сопернику, поэтому нам нужно подойти с оптимизмом ко второму матчу.
Это полуфинал, мы хотели победить как до того, как Венгер объявил об уходе, так и после этого. Мы профессионалы, но для него победа в Лиге Европы была бы вишенкой на торте», — цитирует Уэлбека ВВС.
Ответная игра между командами состоится 3 мая в Мадриде.
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