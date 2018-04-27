Гандболистки клуба «Ростов-Дон» победили «Ладу» в первом матче финала чемпионата России

ТАСС , 27 апреля. Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» со счетом 27:26 одержал победу над тольяттинской «Ладой» в первом матче финальной серии чемпионата России. Встреча прошла в Ростове.

Самым результативным игроком матча стала гандболистка «Лады» Полина Ведехина , отличившаяся 11 раз.

"Ростов-Дон" не проигрывает на протяжении 20 игр подряд в чемпионате, последний раз ростовская команда уступила 17 сентября 2017 года, тогда соперником клуба также была «Лада» (24:31).

Счет в серии до двух побед стал 1-0 в пользу ростовского клуба. Вторая игра пройдет 1 мая в Тольятти. Если понадобится, третья встреча также пройдет на домашней площадке «Лады» 2 мая.

На пути к финалу «Лада» в четвертьфинальной серии со счетом 2-0 победила волгоградское «Динамо», а в полуфинале была сильнее краснодарской «Кубани» (2-0). «Ростов-Дон» также с одинаковым счетом 2-0 обыграл сначала в 1/4 финала «Ставрополь», а затем в 1/2 финала — «Астраханочку».

Действующим победителем турнира является «Ростов-Дон», гандболистки «Лады» в сезоне-2016/17 стали обладательницами серебряных медалей.