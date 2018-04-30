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Гандболисты КЧР стали победителями открытого турнира памяти сотрудников МВД в Черкесске
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Гандболисты КЧР стали победителями открытого турнира памяти сотрудников МВД в Черкесске 

ТАСС 37 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
ЧЕРКЕССК, 30 апреля. /ТАСС/. Открытый традиционный турнир Карачаево-Черкесии по гандболу памяти сотрудников внутренних дел республики подполковника Сергея Ревенко и майора Валерия Бойко, погибших в 2001 году при обезвреживании заложенного в легковом автомобиле взрывного устройства, собрал в Черкесске 9 команд. В двух возрастных категориях победу одержали гандболисты КЧР, сообщил в понедельник ТАСС директор республиканской детско-юношеской спортивной школы по гандболу Хасан Цеков.
"Турнир памяти Ревенко и Бойко в этом году проводится в 17-й раз. 29-30 апреля соревнования в двух возрастных группах прошли в спорткомплексе «Юбилейный», выступили 9 команд. Лучший результат среди спортсменов 10-11 лет показала сборная Черкесска, второе и третье места у команд Карачаевска и Харабали Астраханской области", — сказал Цеков.
Во второй возрастной группе, в которой играли 12-летние гандболисты, также победу одержали представители КЧР — команда Карачаевска, серебро и бронза спортсменов Черкесска и Астраханской области.
"Соревнования среди юношей 2004-2005 годов рождения состоятся 13 мая. В этой возрастной категории, по предварительным заявкам, будут выступать 6 команд из Ставропольского края и Карачаево-Черкесии", — добавил собеседник агентства.
Сотрудники экспертно-криминалистического отдела МВД по Карачаево-Черкесии Сергей Ревенко и Валерий Бойко погибли 24 марта 2001 года при обезвреживании взрывного устройства, заложенного в бензобак ВАЗ-2106. При осмотре автомобиля в бомбе сработал таймер и прогремел взрыв. Было установлено, что машину планировали использовать для совершения теракта в Ставропольском крае.
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