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«Ростов-Дон» обыграл «Ладу» в первом финальном матче ЧР по гандболу
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«Ростов-Дон» обыграл «Ладу» в первом финальном матче ЧР по гандболу 

Чемпионат.com 41 минуту назад
Гандболистки команды «Ростов-Дон» на своей площадке обыграли тольяттинскую «Ладу» в первом матче финальной серии чемпионата России со счётом 27:26. Самой результативной в составе хозяек площадки стала Ана Паула Родригес, забившая 8 мячей. 7 голов на счету Катарины Булатович. У «Лады» 11 раз отличилась Полина Ведехина, 8 — Дарья Дмитриева.
В первом матче серии за третье место гандболистки «Астраханочки» в гостях обыграли краснодарскую «Кубань» со счётом 28:20. У победительниц 7 мячей на счету Дарьи Самохиной.
Вторые матчи серий до двух побед пойдут 1 мая в Тольятти и Астрахани.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины Финал. Первый матч
«Ростов-Дон» — «Лада» (Тольятти) — 27:26 (10:9).
Серия за третье место. Первый матч
«Кубань» (Краснодар) — «Астраханочка» — 20:28 (7:14).
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