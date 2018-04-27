«Ростов-Дон» обыграл «Ладу» в первом финальном матче ЧР по гандболу

Гандболистки команды «Ростов-Дон» на своей площадке обыграли тольяттинскую «Ладу» в первом матче финальной серии чемпионата России со счётом 27:26. Самой результативной в составе хозяек площадки стала Ана Паула Родригес , забившая 8 мячей. 7 голов на счету Катарины Булатович. У «Лады» 11 раз отличилась Полина Ведехина , 8 — Дарья Дмитриева

В первом матче серии за третье место гандболистки «Астраханочки» в гостях обыграли краснодарскую «Кубань» со счётом 28:20. У победительниц 7 мячей на счету Дарьи Самохиной.

Вторые матчи серий до двух побед пойдут 1 мая в Тольятти и Астрахани.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины Финал. Первый матч

«Ростов-Дон» — «Лада» (Тольятти) — 27:26 (10:9).

Серия за третье место. Первый матч

«Кубань» (Краснодар) — «Астраханочка» — 20:28 (7:14).