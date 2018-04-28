Великобритания сыграет на ЧМ впервые с 1994 года, Казахстан не попал в элиту

В заключительном матче чемпионата мира дивизиона IA в Будапеште сборные Венгрии и Великобритании сыграли вничью в основное время. Таким образом, сборная Казахстана второй год подряд остаётся в первом дивизионе, а в элиту проходят итальянцы и британцы. Команда Великобритании сыграет на ЧМ впервые с 1994 года.