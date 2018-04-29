Россиянки победили Беларусь на старте командного ЧМ по настольному теннису

Мужская сборная России по настольному теннису в первом туре группового этапа командного чемпионата мира в Хальмстаде уступила соперникам из Китая со счётом 0-3.

Россиянки одержали победу над командой Беларуси в пяти матчах. Два очка в копилку сборной России принесла Яна Носкова