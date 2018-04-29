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Россиянки победили Беларусь на старте командного ЧМ по настольному теннису
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Россиянки победили Беларусь на старте командного ЧМ по настольному теннису 

Чемпионат.com 1 час назад
Мужская сборная России по настольному теннису в первом туре группового этапа командного чемпионата мира в Хальмстаде уступила соперникам из Китая со счётом 0-3.
Россиянки одержали победу над командой Беларуси в пяти матчах. Два очка в копилку сборной России принесла Яна Носкова.
Настольный теннис. Командный чемпионат мира. Хальмстад, Швеция Мужчины. Группа B. Первый тур Россия — Китай — 0-3 Сади Исмаилов — Фан Чжендон — 0:3 Владимир Сидоренко — Ма Лон — 0:3 Вилдан Гадиев — Ван Чугин — 0:3. Женщины. Группа А. Первый тур Россия — Беларусь — 3-2 Полина Михайлова — Виктория Павлович — 1:3 Яна Носкова — Александра Привалова — 3:1 Мария Тайлакова — Дарья Триголос — 2:3 Полина Михайлова — Александра Привалова — 3:1 Яна Носкова — Виктория Павлович — 3:0.
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