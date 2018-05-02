Женская сборная России по настольному теннису не смогла выйти в четвертьфинал ЧМ 

Женская сборная России по настольному теннису проиграла спортсменкам из КНДР в матче за выход в четвертьфинал командного чемпионата мира, проходящего в Хальстаде (Швеция) со счётом 0:3. Из трёх встреч лишь Яна Носкова имела реальные шансы выиграть у Ким Сон, когда вела 8:6.
Настольный теннис. Командный чемпионат мира. Хальмстад, Швеция Встреча за выход в четвертьфинал. Женщины КНДР — Россия — 3:0 Ким Сон — Яна Носкова — 3:0 (11:9, 11:3, 11:5) Ким Нам Хэ — Полина Михайлова — 3:0 (3:11, 3:11, 4:11) Чха Хё Сим — Мария Тайлакова — 3:0 (11:7, 11:3, 11:4)