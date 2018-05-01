Гандболистки клуба «Ростов-Дон» выиграли чемпионат России 

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» стал чемпионом России, победив тольяттинскую «Ладу» во втором финальном матче Суперлиги. Гости победили со счётом 26:21.
Самым результативным игроком в составе победительниц стала Ана Паула Родригес, забросившая 8 мячей. Пять результативных атак завершила Анна Вяхирева.
В первом матче финальной серии «Ростов-Дон» победил со счётом 27:26.
Чемпионат России. Финал. 2-й матч
«Лада» (Тольятти) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — 21:26 (11:14) «Ростов-Дон»: Родригес — 8, Вяхирева — 5, Манагарова — 4, Барбоса — 4.