Россияне не вышли в плей-офф командного ЧМ по настольному теннису в Швеции

Мужская сборная России в четвёртом матче группового этапа командного чемпионата мира по настольному теннису в Хальмстаде уступила команде Чехии со счётом 1-3. Для россиян это поражение стало третьим. В заключительной встрече в группе В российские теннисисты сыграют с бразильцами, однако даже победа не позволит им выйти в плей-офф. Настольный теннис. Командный чемпионат мира. Хальмстад, Швеция Группа В. 4-й тур Россия — Чехия — 1-3 Владимир Сидоренко — Павел Сиручек — 1:3 (5:11, 5:11, 11:7, 10:12) Кирилл Скачков — Любомир Янчарик — 2:3 (12:10, 11:2, 9:11, 8:11, 5:11) Вильдан Гадиев — Томаш Конечны — 3:2 (11:7, 3:11, 11:6, 5:11, 11:8) Владимир Сидоренко — Любомир Янчарик — 0:3 (8:11, 6:11, 9:11).