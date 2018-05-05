Мужская сборная России завершила командный ЧМ поражением от Чехии 

Мужская сборная России завершила выступление на командном чемпионате мира по настольному теннису в Хальмстаде (Швеция) поражением от сборной Чехии в матче за 13-16-е места со счётом 2:3. Оба очка российской команде принёс самый опытный игрок — 31-летний Кирилл Скачков.
Россияне завершили турнир, разделив 15-16-е места с румынами.
Командный чемпионат мира. Хальмстад, Швеция Мужчины. Матч за 13-16-е места Россия — Чехия — 2:3 Кирилл Скачков — Любомир Янчарик — 3:1 (13:11, 9:11, 11:3, 11:6) Сади Исмаилов — Павел Сиручек — 1:3 (6:11, 6:11, 13:11, 4:11) Вильдан Гадиев — Томаш Конечный — 2:3 (14:12, 13:15, 8:11, 11:6, 9:11) Скачков — Сиручек — 3:1 (17:15, 8:11, 11:7, 11:9) Исмаилов — Янчарик — 2:3 (4:11, 11:9, 7:11, 11:9, 8:11)