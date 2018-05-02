Ещё
ГК «Ростов-Дон» стал чемпионом России
Далее:
Читайте также:
Ещё

ГК «Ростов-Дон» стал чемпионом России 

АиФ Ростов 24 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» стал чемпионом России, обыграв «Ладу» во втором финальном матче Суперлиги.
Как сообщает пресс-служба донского клуба, состоявшаяся 1 мая в Тольятти встреча команд завершилась со счетом 21:26 в пользу ростовчанок.
ГК «Ростов-Дон» в пятый раз стал чемпионом страны.
Главный тренер донской команды Фредерик Бужан после матча заявил журналистам: «Мы счастливы, что победили. Впервые в истории „Ростов-Дон“ выигрывает чемпионат России два года подряд. Рад за клуб, за девочек».
9 мая донская команда отправится в Будапешт на Финал четырех Лиги чемпионов.
АиФ Ростов: последние новости
Ростовчанин взял «золото» Кубка Федерации гребного спорта России Состав ГК «Ростов-Дон» пополнит игрок сборной России ГК «Ростов-Дон» обыграл «Ладу» в первом матче финала чемпионата России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мальчик в девочке
Овечкин прокомментировал свой исторический гол1
Назван первый финалист Лиги чемпионов9
«Потонешь как камень»: Емельяненко обвинили в фальшивых боях19
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение