ГК «Ростов-Дон» стал чемпионом России

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» стал чемпионом России, обыграв «Ладу» во втором финальном матче Суперлиги.

Как сообщает пресс-служба донского клуба, состоявшаяся 1 мая в Тольятти встреча команд завершилась со счетом 21:26 в пользу ростовчанок.

ГК «Ростов-Дон» в пятый раз стал чемпионом страны.

Главный тренер донской команды Фредерик Бужан после матча заявил журналистам: «Мы счастливы, что победили. Впервые в истории „Ростов-Дон“ выигрывает чемпионат России два года подряд. Рад за клуб, за девочек».

9 мая донская команда отправится в Будапешт на Финал четырех Лиги чемпионов.