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Аршавин: на ЧМ-2018 Россия должна выходить из группы, а там как повезёт
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Аршавин: на ЧМ-2018 Россия должна выходить из группы, а там как повезёт 

Чемпионат.com 1 час назад
Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин поделился мыслями о перспективах сборной России на предстоящем чемпионате мира—2018.
«Думаю, сборная России должна выходить из группы. А дальше — если повезёт, то повезёт», — сказал Аршавин в интервью Kazakh TV.
В нынешнем сезоне 36-летний нападающий принял участие в 7 матчах казахстанской Премьер-лиги, в которых отметился 4 забитыми мячами.
На групповом этапе чемпионата мира—2018 сборной России предстоит встретиться с национальными командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.
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