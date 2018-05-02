Аршавин: на ЧМ-2018 Россия должна выходить из группы, а там как повезёт

Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин поделился мыслями о перспективах сборной России на предстоящем чемпионате мира—2018.

«Думаю, сборная России должна выходить из группы. А дальше — если повезёт, то повезёт», — сказал Аршавин в интервью Kazakh TV.

В нынешнем сезоне 36-летний нападающий принял участие в 7 матчах казахстанской Премьер-лиги, в которых отметился 4 забитыми мячами.

На групповом этапе чемпионата мира—2018 сборной России предстоит встретиться с национальными командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.