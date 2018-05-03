Россия — Франция. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира 4 мая

Россия

Перед чемпионатом мира сборная России провела ряд контрольных матчей, в том числе шесть поединков в рамках Евротура. Однако потерпела в них пять поражений, и лишь в последней игре с Чехией сумела выиграть — 4:2.

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Россия показала слабую результативность атаки в шести матчах Евротура, которые провела уже при новом тренере — Ильи Воробьеве. Главная задача игроков — привыкнуть к требованиям нового тренерского штаба. Также важная задача — наладить игру в атаке.

Франция

В апреле в рамках подготовки к чемпионату мира сборная Франции провела восемь контрольных поединков со сборными Германии, Словакии, Чехии и Дании. Выиграть удалось лишь трижды — дважды у датчан и один раз у словаков.

Франция, скорее всего, будет бороться за выживание, так как в составе команды нет двух лучших нападающих — Антуана Русселя из «Далласа» и Пьерра-Эдуарда Беллмара из «Вегаса», который еще продолжает бороться в плей-офф с «Найтс». Также из-за травмы не поможет команде лучший снайпер чемпионата Финляндии Шарль Бертран из «Кярпята». Без них надежда в атаке — это Стефан Да Коста. Единственный представитель НХЛ в команде — защитник Йоханн Овиту из «Эдмонтона».

Сборная Франции — харАктерная команда, которая способна собраться на один отдельно взятый матч. При этом французы любят играть жестко, но у них не самая лучшая оборона и вратари.

Прогноз

Франция не досчиталась ряда лидеров на предстоящий турнир, так что сомнений букмекеров в победе России нет. Мы же рекомендуем присмотреться к ставке на тотал больше 5,5 с коэффициентом 2,85.