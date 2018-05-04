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В России ожидают наплыва нигерийских проституток во время ЧМ-2018 по футболу
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В России ожидают наплыва нигерийских проституток во время ЧМ-2018 по футболу 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
В преддверии чемпионата мира по футболу в России, который пройдет грядущим летом, в страну может хлынуть поток гражданок Нигерии для оказания сексуальных услуг во время мундиаля. Об этом рассказал
глава общественной организации «Альтернатива» Олег Мельников.
По его словам, ежегодно в Россию приезжают около пяти тысяч девушек из Нигерии для занятий проституцией. Чаще всего они въезжают в РФ по учебной визе. Около трех тысяч нигериек в настоящее время «работают» в Москве, рассказал собеседник агентства.
По прогнозу Мельникова, в преддверии старта финальной части мирового футбольного первенства 2018 года поток нигерийских жриц любви может увеличиться до 20 тысяч. «Им будут покупать самый дешевый билет на футбол, на самолете они будут лететь в Россию. И без каких-либо виз или проверок попадать в страну», — отметил руководитель организации, занимающейся освобождением людей из рабства.
Наплыв проституток из Нигерии может обернуться всплеском распространения ВИЧ  Стоимость одного часа интимных услуг женщины из Африки, по словам Мельникова, оценивается примерно в 25 долларов. При этом Нигерия является одной из мировых лидеров среди стран по числу ВИЧ-инфицированных граждан, и увеличение женского «трафика» оттуда может привести к всплеску распространения этой болезни в России.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи и Саранске.
Как ожидается, первый в истории мундиаль на территории России посетят около
полутора миллионов иностранцев. В период проведения подобных мероприятий резко возрастает спрос на услуги представительниц древнейшей профессии.
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