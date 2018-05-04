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Пятеро россиян вышли в полуфинал на чемпионате Европы по вольной борьбе в Каспийске
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Пятеро россиян вышли в полуфинал на чемпионате Европы по вольной борьбе в Каспийске 

Российский стадион 34 минуты назад
Фото: Российский стадион
В Каспийске, где продолжается чемпионат Европы по спортивной борьбе, определились первые полуфиналисты в соревнованиях борцов вольного стиля. Все пятеро россиян продолжают борьбу за медали.
Четвертьфиналы
57 кг. Заур Угуев (Россия) — Зохер Эль Уарак (Франция) — 6:0  65 кг. Ильяс Бекбулатов (Россия) — Владимир Хинчигашвили (Грузия) — 6:0  70 кг. Магомед Курбаналиев (Россия) — Вальтер Маргарян (Армения) — 9:6.
79 кг. Ахмед Гаджимагомедов (Россия) — Джонни Бур (Франция) — 4:4. Победу одержал Ахмед Гаджимагомедов (Россия)
97 кг. Владислав Байцаев (Россия) — Элизбар Одикадзе (Грузия) — Владислав Байцаев (Россия) победил на туше.
Полуфинальные пары
57 кг. Заур Угуев (Россия) — Леван Метревели (Испания)
65 кг. Ильяс Бекбулатов (Россия) — Кристоф Биенковски (Польша)
70 кг. Магомед Курбаналиев (Россия) — Зураби Якобишвили (Грузия)
79 кг. Ахмед Гаджимагомедов (Россия) — Джабраил Гасанов (Азербайджан)
97 кг. Владислав Байцаев (Россия) — Мурази Мчедлидзе (Украина)
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