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Хоккеисту сборной Белоруссии Денисову стыдно за поражение от французов на ЧМ
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Хоккеисту сборной Белоруссии Денисову стыдно за поражение от французов на ЧМ 

ТАСС 2 часа назад
КОПЕНГАГЕН, 5 мая. /ТАСС/. Защитнику сборной Белоруссии Владимиру Денисову стыдно за поражение от команды Франции в матче чемпионата мира. Об этом хоккеист рассказал журналистам после матча.
Белорусские хоккеисты уступили в своем втором матче на турнире команде Франции со счетом 2:6. В первом матче они проиграли шведам — 0:5. В следующей игре они встретятся с командой России 7 мая.
"Неприятно проигрывать с таким счетом. Возможно, результат не по игре, по-моему, мы их даже перебросали. Нужно настраиваться на каждого соперника, просто все команды разные по уровню, — сказал Денисов. — Надеюсь, что все понимали важность этого матча, но было даже стыдно, так как мы должны брать такие игры, как с французами".
В первом периоде тренерский штаб команды поменял вратаря Ивана Кульбакова после двух пропущенных голов. «Если не идет игра у вратаря, то должны помогать остальные игроки, ведь играет не один вратарь. Что касается разговора команды без тренеров, то, думаю, мы соберемся. У нас есть капитан, ассистенты, может они захотят, а может, и я соберу всех», — подчеркнул Денисов.
По мнению защитника Дмитрия Коробова, французы стали злее после поражения от россиян в пятницу (0:7). «Будем настраиваться, все идет через работу. Если не можем у французов выиграть, будем работать еще больше. Что касается Джеффа Плэтта и Шарля Лингле (оба канадских игрока выступают за сборную Белоруссии — прим. ТАСС), то они все осознают, пашут, мы одна команда», — отметил Коробов.
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