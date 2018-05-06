Ещё
Королёва: очень интересно, как Панков будет работать с основной сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё
Спортсмен погиб при попытке установить рекорд
Спортсмен погиб при попытке установить рекорд

Королёва: очень интересно, как Панков будет работать с основной сборной России 

Чемпионат.com 20 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Центральная блокирующая сборной России Ирина Королёва в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Говорову поделилась ожиданиями от работы под руководством нового главного тренера национальной команды Вадима Панкова.
«Чем мне нравятся турниры Гран-при, а теперь Лиги наций, так это тем, что вы сыграете со всеми командами. Это огромный плюс и замечательно со спортивной точки зрения. Получается честная борьба, судьбу которой решает не жребий, а выступление волейболисток непосредственно на площадке. В клубной карьере мы с Вадимом Панковым не пересекались, а вот в сборной был год, когда мы выступали на Универсиаде и на Европейских играх в Баку. Это был 2015 год. Два турнира точно помню, когда работала с ним. Мне очень интересно, как он будет работать с основной сборной России. Понимаете, тренер в клубе и в сборной — это два разных человека. Тоже самое касается и игроков. Я очень надеюсь и верю, что работа с Панковым получится невероятно продуктивной и профессиональной», — сказала Королёва.
Чемпионат.com: последние новости
Хоккей, чемпионат мира — 2018. Россия – Франция, онлайн-трансляция, 5 мая Гандболистки «Астраханочки» выиграли серию за бронзовые медали чемпионата России А. Ребров: на вызов в сборную России надежды нет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная России разгромила Австрию32
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой140
Спортсмен погиб при попытке установить рекорд1
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Названа возможная причина ухода Медведевой от Тутберидзе106
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение