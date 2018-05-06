Королёва: очень интересно, как Панков будет работать с основной сборной России

«Чем мне нравятся турниры Гран-при, а теперь Лиги наций, так это тем, что вы сыграете со всеми командами. Это огромный плюс и замечательно со спортивной точки зрения. Получается честная борьба, судьбу которой решает не жребий, а выступление волейболисток непосредственно на площадке. В клубной карьере мы с Вадимом Панковым не пересекались, а вот в сборной был год, когда мы выступали на Универсиаде и на Европейских играх в Баку. Это был 2015 год. Два турнира точно помню, когда работала с ним. Мне очень интересно, как он будет работать с основной сборной России. Понимаете, тренер в клубе и в сборной — это два разных человека. Тоже самое касается и игроков. Я очень надеюсь и верю, что работа с Панковым получится невероятно продуктивной и профессиональной», — сказала Королёва.